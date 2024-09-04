Во Владивостоке появится новая киберспортивная площадка

«Кибер-Арена» станет ключевым местом для развития программирования, инжиниринга и киберспорта, а также для проведения российских и международных соревнований. Проект реализуется в рамках исполнения поручения Президента России по развитию киберспорта в ДФО.

Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что киберспортивные турниры, такие как «КиберФест-2024», продемонстрировали потребность в специализированной инфраструктуре. Она станет центром как для профессиональных, так и для любительских соревнований.

Исполнительный директор КРДВ Гасан Гасанбалаев добавил, что «Кибер-Арена» будет учитывать опыт создания креативного кластера в Якутске, обеспечивая комплексный подход и поддержку смежных дисциплин. Генеральный директор «РТ-Туризм» Михаил Брусиловский отметил, что новая инфраструктура будет способствовать развитию интересов молодежи в ИТ и киберспорте.