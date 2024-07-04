Водный дрон для экологических исследований прошел первые испытания в Тольятти

В пресс-службе технопарка отметили, что на общественном пляже Тольятти прошли испытания водного дрона, предназначенного для экологических исследований и мониторинга водных объектов. В тестовой версии дрон оснащен батометром, который берет воду для последующего анализа в лаборатории.

Ранее для таких исследований на беспилотник устанавливали эхолот, емкость для воды и датчики для экспресс-анализа. Воду набирал специалист, находящийся рядом с дроном. Новая разработка представляет собой беспилотный катамаран с подвесным оборудованием. Пилот управляет дроном с берега, а дрон самостоятельно берет воду и привозит её на сушу.