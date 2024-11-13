Волгоградские ученые создали аналог аспирина без побочных эффектов

Прототип нового лекарства имеет принципиально иной механизм действия по сравнению с ацетилсалициловой кислотой (аспирином). Это позволяет избежать таких побочных эффектов, как риск внутренних кровотечений и язвенной болезни желудка. Вдобавок, эффективность нового препарата в 11 раз выше, чем у аспирина.

Сейчас препарат прошел доклинические испытания и готовится к дальнейшему тестированию. Его предполагаемая форма — таблетки, предназначенные для профилактики тромбозов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно важно это для пожилых людей, перенесших инфаркты или страдающих ишемической болезнью сердца.

Основная особенность препарата — новый механизм воздействия на фермент киназу гликогенсинтетазы 3 beta (GSK-3b), который отрицательно влияет на несколько важных процессов в организме, включая образование тромбов и нарушение свертываемости крови.