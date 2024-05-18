Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 18 мая 2024, 11:48
1 мин.

Волгоградские ученые создали гель для регенерации костей

С полной идентичностью
Ученые из Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) разработали первый в мире биоассимилируемый гель для регенерации костной ткани. Новый препарат позволяет восстановить костную ткань с 100%-ной идентичностью и лечить даже крупные пулевые и осколочные повреждения.
Волгоградские ученые создали гель для регенерации костей

© Ferra.ru

В отличие от аналогов, гель представляет собой «умную» систему, которая активизирует процессы заживления. Он легко заполняет костные дефекты и обеспечивает плотный контакт с поврежденными тканями. Гель можно использовать для операций на костях челюстно-лицевой области, в стоматологии и хирургии, в том числе для лечения военных травм.

Исследования на животных показали, что гель полностью восстанавливает костные дефекты за счет собственной полноценной костной ткани, с восстановлением первоначальной толщины и образованием новых кровеносных сосудов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#исследование
,
#медицина
,
#наука