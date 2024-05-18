Волгоградские ученые создали гель для регенерации костей

Опубликовано 18 мая 2024, 11:48
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Волгоградские ученые создали гель для регенерации костейС полной идентичностью
Ученые из Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) разработали первый в мире биоассимилируемый гель для регенерации костной ткани. Новый препарат позволяет восстановить костную ткань с 100%-ной идентичностью и лечить даже крупные пулевые и осколочные повреждения.
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В отличие от аналогов, гель представляет собой «умную» систему, которая активизирует процессы заживления. Он легко заполняет костные дефекты и обеспечивает плотный контакт с поврежденными тканями. Гель можно использовать для операций на костях челюстно-лицевой области, в стоматологии и хирургии, в том числе для лечения военных травм.
Исследования на животных показали, что гель полностью восстанавливает костные дефекты за счет собственной полноценной костной ткани, с восстановлением первоначальной толщины и образованием новых кровеносных сосудов.