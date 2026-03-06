Волгоградские ученые создали лекарства из местного минерала

По словам декана Фармацевтического факультета ВолгГМУ, доктора фармацевтических наук Виктора Сиротенко, бишофит обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, стимулирует местный иммунитет и ускоряет заживление тканей. При этом он хорошо переносится и не вызывает аллергии.

Например, назальные средства на его основе могут заменить популярные импортные спреи, но без риска раздражения и привыкания. Ополаскиватели для полости рта с бишофитом станут альтернативой синтетическим продуктам для профилактики болезней зубов и десен.

Сейчас разработки проходят клинические испытания в университетских клиниках. На них уже поданы заявки на патенты, отметил Сиротенко.