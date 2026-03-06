Волгоградские ученые создали лекарства из местного минерала

Опубликовано 06 марта 2026, 21:421 мин.
Волгоградские ученые создали лекарства из местного минералаСредства на основе бишофита не вызывают аллергии и привыкания
Ученые из Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ) разработали линейку лечебных средств на основе бишофита — природного минерала, который добывают в регионе. Препараты предназначены для применения в ЛОР-практике, стоматологии и дерматологии, пишет РИА Новости.
По словам декана Фармацевтического факультета ВолгГМУ, доктора фармацевтических наук Виктора Сиротенко, бишофит обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, стимулирует местный иммунитет и ускоряет заживление тканей. При этом он хорошо переносится и не вызывает аллергии.
Например, назальные средства на его основе могут заменить популярные импортные спреи, но без риска раздражения и привыкания. Ополаскиватели для полости рта с бишофитом станут альтернативой синтетическим продуктам для профилактики болезней зубов и десен.
Сейчас разработки проходят клинические испытания в университетских клиниках. На них уже поданы заявки на патенты, отметил Сиротенко.