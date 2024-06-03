Волгоградские ученые вывели 8 новых сортов урожайных культур

Эти культуры, адаптированные к жаре и морозам, выведены специально для засушливых регионов с резко-континентальным климатом, что позволяет им переносить температуру до 40 градусов летом и суровые зимние заморозки. Новые сорта могут успешно выращиваться не только в Волгоградской области, но и в других регионах России, таких как Саратовская, Ростовская, Астраханская области и Республика Калмыкия.

По прогнозам, новые сорта повысят урожайность на 2−3 центнера с гектара, что делает их перспективными для сельского хозяйства в условиях меняющегося климата.