Волгоградские ученые вывели 8 новых сортов урожайных культур

Опубликовано 03 июня 2024, 18:00
1 мин.
Волгоградские ученые вывели 8 новых сортов урожайных культурОни будут запатентованы в этом году
Ученые из Федерального научного центра агроэкологии РАН в Волгограде вывели восемь новых сортов сельскохозяйственных культур, которые могут выдерживать экстремальные погодные условия. Новые сорта, такие как посевное «Диана» и «Меланья», сафлор «Сашок» и «Данил», ячмень «Лунный», озимая пшеница «Верность-50» и «Капелька», а также суданская трава «Полина», будут запатентованы в 2024 году.
© Ferra.ru
Эти культуры, адаптированные к жаре и морозам, выведены специально для засушливых регионов с резко-континентальным климатом, что позволяет им переносить температуру до 40 градусов летом и суровые зимние заморозки. Новые сорта могут успешно выращиваться не только в Волгоградской области, но и в других регионах России, таких как Саратовская, Ростовская, Астраханская области и Республика Калмыкия.
По прогнозам, новые сорта повысят урожайность на 2−3 центнера с гектара, что делает их перспективными для сельского хозяйства в условиях меняющегося климата.