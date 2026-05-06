Вологодская область перейдет на платформу «МЭШ» с сентября

Опубликовано 06 мая 2026, 18:06
Вологодская область перейдет на платформу «МЭШ» с сентябряК системе подключат 319 школ региона
С 1 сентября 2026 года все 319 школ Вологодской области начнут использовать единую образовательную платформу «Московская электронная школа». Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Система охватит более 176 тысяч учеников, 11 тысяч педагогов и 157 тысяч родителей.
Сейчас в регионе применяют собственную информационную систему, разработанную еще в 2014 году. У нее ограниченный функционал, а ежегодное обслуживание обходится в 13,5 миллиона рублей. После перехода на МЭШ затраты сократятся в 2,5 раза до 5 миллионов рублей.
Соглашение о сотрудничестве подписали 5 мая правительства Москвы и области, а также Минпросвещения и Минцифры. Москва предоставит доступ к электронному журналу и дневнику, библиотеке образовательных материалов и другим сервисам. Для сопровождения школ потребуется создать только региональный Центр компетенций.
Филимонов отметил, что это решение даст учителям и ученикам те же возможности в цифровизации, что и в столице.