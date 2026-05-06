Вологодская область перейдет на платформу «МЭШ» с сентября

Сейчас в регионе применяют собственную информационную систему, разработанную еще в 2014 году. У нее ограниченный функционал, а ежегодное обслуживание обходится в 13,5 миллиона рублей. После перехода на МЭШ затраты сократятся в 2,5 раза до 5 миллионов рублей.

Соглашение о сотрудничестве подписали 5 мая правительства Москвы и области, а также Минпросвещения и Минцифры. Москва предоставит доступ к электронному журналу и дневнику, библиотеке образовательных материалов и другим сервисам. Для сопровождения школ потребуется создать только региональный Центр компетенций.

Филимонов отметил, что это решение даст учителям и ученикам те же возможности в цифровизации, что и в столице.