Вологодский завод подшипников запустит новое импортозамещающее производство

Это предприятие, являющиеся звеном в снабжении компонентами для лайнеров Sukhoi Superjet New и МС-21, нацелено на участие в развитии авиатранспортной отрасли до 2030 года.

Инвестиции в развитие завода в 2023 году превысили 200 миллионов рублей, и ожидается, что в 2024 году эта цифра вырастет до 250 миллионов. По данным пресс-службы администрации города, эти инвестиции уже позволили модернизировать ключевые участки производства, такие как токарно-фрезерный, термической обработки и шлифовальный, а также оборудовать новый кузнечно-прессовый цех.

Развитие производства специализированных подшипников не только укрепляет авиационную отрасль, но и поддерживает развитие сектора газопереработки.