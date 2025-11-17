Воронежские ученые разработали точный метод диагностики кариеса

Новый подход заменяет визуальную оценку состояния эмали на точный количественный анализ. Вместо наблюдения за изменением цвета после кислотного воздействия технология измеряет концентрацию минералов — кальция и фосфора, которые высвобождаются из эмали при контакте со специальным раствором.

Процедура диагностики включает нанесение на поверхность зуба деминерализующего раствора с глицерином на 30 секунд. Затем берутся две микроскопические пробы, в которых с помощью спектрофотометра и реактива Арсеназо III определяется концентрация ионов фосфора и кальция. Погрешность метода составляет 2−3%.

Количество вымытых минералов прямо указывает на устойчивость эмали к кислотам.