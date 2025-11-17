Воронежские ученые разработали точный метод диагностики кариеса

Опубликовано 17 ноября 2025, 16:511 мин.
Воронежские ученые разработали точный метод диагностики кариесаНовая технология оценивает устойчивость зубной эмали
В пресс-службе Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) сообщили, что ученые вуза создали усовершенствованный способ оценки устойчивости зубов к кариесу. Методика была разработана совместно с Воронежским государственным медицинским университетом имени Н. Н. Бурденко.
Новый подход заменяет визуальную оценку состояния эмали на точный количественный анализ. Вместо наблюдения за изменением цвета после кислотного воздействия технология измеряет концентрацию минералов — кальция и фосфора, которые высвобождаются из эмали при контакте со специальным раствором.
Процедура диагностики включает нанесение на поверхность зуба деминерализующего раствора с глицерином на 30 секунд. Затем берутся две микроскопические пробы, в которых с помощью спектрофотометра и реактива Арсеназо III определяется концентрация ионов фосфора и кальция. Погрешность метода составляет 2−3%.
Количество вымытых минералов прямо указывает на устойчивость эмали к кислотам.