Восстановление глубоководных аппаратов «Мир» обойдется в 20 млрд рублей

Сегодня оба аппарата находятся в режиме консервации. Однако, как отмечают специалисты, их основные конструкции — сферы, рассчитанные на давление на больших глубинах — сохранились в хорошем состоянии. Для возвращения к работе им потребуется сертификация, а вот вспомогательные системы вроде манипуляторов, аккумуляторов и гидравлики можно модернизировать или заменить.

Одновременно с этим необходимо обновить судно-носитель «Академик Мстислав Келдыш», которое обеспечивает доставку и обслуживание глубоководных аппаратов в экспедициях.

Восстановление «Миров» позволит России вновь проводить исследования в самых труднодоступных зонах океана — на глубинах до 6 тысяч метров. Это охватывает почти всю площадь Мирового океана — около 98%.