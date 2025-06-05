Восстановление глубоководных аппаратов «Мир» обойдется в 20 млрд рублей

Опубликовано 05 июня 2025, 19:111 мин.
Восстановление глубоководных аппаратов «Мир» обойдется в 20 млрд рублейУченые предлагают модернизировать существующие аппараты вместо создания новых
Российские ученые планируют вернуть в строй легендарные глубоководные аппараты «Мир». По оценкам Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, на восстановление потребуется около 20 миллиардов рублей.
© Ferra.ru
Сегодня оба аппарата находятся в режиме консервации. Однако, как отмечают специалисты, их основные конструкции — сферы, рассчитанные на давление на больших глубинах — сохранились в хорошем состоянии. Для возвращения к работе им потребуется сертификация, а вот вспомогательные системы вроде манипуляторов, аккумуляторов и гидравлики можно модернизировать или заменить.
Одновременно с этим необходимо обновить судно-носитель «Академик Мстислав Келдыш», которое обеспечивает доставку и обслуживание глубоководных аппаратов в экспедициях.
Восстановление «Миров» позволит России вновь проводить исследования в самых труднодоступных зонах океана — на глубинах до 6 тысяч метров. Это охватывает почти всю площадь Мирового океана — около 98%.