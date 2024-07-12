Востребованность программистов в России выросла на треть за год

Особый интерес предпринимателей вызывают услуги по разработке и внедрению CRM-систем, спрос на которые вырос более чем в два раза с начала года. Также значительно увеличился запрос на разработку макросов — на 150% за полгода. Настройка функций GPT стала популярной услугой с увеличением спроса на 72%, а разработка чат-ботов выросла на 90%.

Особенно выделяется увеличение интереса к разработке на C++ и Python — спрос на разработчиков этих языков увеличился на 176% и 125% соответственно. Также востребованы специалисты по созданию сайтов и мобильных приложений, чей спрос вырос на 25% за последний месяц.

Исследование было проведено в июне 2024 года на базе 25 тыс. объявлений о работе на удаленке.