Востребованность программистов в России выросла на треть за год

Опубликовано 12 июля 2024, 14:22
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Востребованность программистов в России выросла на треть за годСообщил сервис «Авито услуги»
Согласно исследованию сервиса «Авито услуги», в июне 2024 года спрос на услуги программистов в России увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот тренд связан с активной автоматизацией бизнес-процессов компаниями, которые все чаще передают рутинные задачи чат-ботам, нейросетям и макросам.
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Особый интерес предпринимателей вызывают услуги по разработке и внедрению CRM-систем, спрос на которые вырос более чем в два раза с начала года. Также значительно увеличился запрос на разработку макросов — на 150% за полгода. Настройка функций GPT стала популярной услугой с увеличением спроса на 72%, а разработка чат-ботов выросла на 90%.
Особенно выделяется увеличение интереса к разработке на C++ и Python — спрос на разработчиков этих языков увеличился на 176% и 125% соответственно. Также востребованы специалисты по созданию сайтов и мобильных приложений, чей спрос вырос на 25% за последний месяц.
Исследование было проведено в июне 2024 года на базе 25 тыс. объявлений о работе на удаленке.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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