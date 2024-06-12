Возможность оставлять отзывы об ЕГЭ появится на портале госуслуг

Посещая ситуационно-информационный центр Рособрнадзора, Чернышенко узнал о технологиях и контрольных измерительных материалах, применяемых при подготовке и проведении экзаменов. Представители ведомства показали текущий статус ЕГЭ и демонстрировали процесс получения обратной связи от общественных наблюдателей и площадок проведения экзамена через портал «Смотри ЕГЭ».

Завершая визит, Чернышенко выразил намерение делиться опытом работы для более эффективного проведения экзаменов. Руководитель Рособрнадзора, Анзор Музаев, подчеркнул уникальность и высокий уровень разработки ЕГЭ, отметив его превосходство перед аналогичными экзаменами других стран.