Возобновляемая энергетика помогла снизить выбросы CO2 в России

Несмотря на то, что доля российских ВИЭ в мировом объёме пока составляет лишь 0,15%, в глобальном контексте эффект заметен. Без использования чистой энергии выбросы CO2 в мире могли бы вырасти на 10% по сравнению с текущими 40,8 миллиардами тонн.

За последние три года в России был введён в строй значительный объём ВИЭ-генерации — более 1300 мегаватт, а суммарная установленная мощность достигла 6,65 гигаватта. Общий объём инвестиций в сектор превысил 700 миллиардов рублей.

Помимо ветровых и солнечных станций, в стране развиваются и другие «зелёные» технологии, включая проекты по биогазу и водороду. Производством водорода в России занимается более 30 компаний, среди них — «Газпром», «Росатом», «Роснано», «Новатэк» и другие.

Они работают над технологиями получения, хранения и транспортировки водорода, а также над утилизацией CO2. Для развития этих направлений Минпромторг создал Атлас водородных проектов, куда вошли инициативы из 18 регионов.