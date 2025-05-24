В России
Опубликовано 24 мая 2025, 19:35
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Впервые в мире оперная певица из России спела дуэтом с ИИ

ИИ исполнил роль Фантома в мюзикле Уэббера
В Москве состоялось первое в истории совместное выступление оперной певицы с искусственным интеллектом (ИИ). На сцене Дома звукозаписи Вера Кононова спела дуэтом с голосом, созданным нейросетью. Среди представленных произведений — отрывок из знаменитого мюзикла «Призрак оперы» композитора Эндрю Ллойда Уэббера.
Впервые в мире оперная певица из России спела дуэтом с ИИ

© Ferra.ru

Эксперимент стал частью научно-музыкального проекта, цель которого — исследовать возможности взаимодействия человека и машины в вокальном исполнении. Кононова, инициатор проекта, исполнила партию живого артиста, а ИИ — цифрового Фантома.

Основной задачей было добиться точного совпадения интонаций, темпа и ритма между живым исполнителем, оркестром и синтезированным голосом. Это оказалось непросто: алгоритмы нейросети не всегда интерпретируют музыкальные задачи так, как человек.

Голос Фантома разработала китайская композитор Дуань Юйцянь. Она использовала нейросетевые технологии, чтобы создать вокал, способный взаимодействовать с живыми исполнителями. По ее словам, обучение ИИ заняло много времени — добиться нужного звучания удалось не сразу.