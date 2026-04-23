VR-тренировки улучшили физическое состояние российских студентов

Опубликовано 23 апреля 2026, 14:391 мин.
VR-тренировки улучшили физическое состояние российских студентовЭффект подтвердил эксперимент на 140 участницах
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые Московского государственного психолого-педагогического университета проверили влияние виртуальной реальности (VR) на занятия физкультурой. Эксперимент прошел в московском колледже с участием 140 студенток, включая тех, у кого были нарушения осанки, плоскостопие, легкая близорукость и частые простуды.
Добровольцев разделили на две группы. Одна занималась по стандартной программе, другая выполняла сопоставимые по нагрузке упражнения с использованием VR. Результаты оценивали через три месяца после завершения курса.
Участницы с ограничениями здоровья, тренировавшиеся в VR, улучшили физические показатели до уровня здоровых студенток. Также зафиксировано снижение индекса болезненности и улучшение равновесия, что связано с работой вестибулярного аппарата. У группы с обычными занятиями подобных изменений не выявлено, отметили в пресс-службе.