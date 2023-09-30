Врач назвала способы избежать простуды в офисе

Необходимо регулярно проветривать помещение, меньше касаться вещей, которые относятся к общему пользованию, также важно делать влажную уборку 10-15 минут каждые 3-4 часа, это снизит распространение микробов.

По словам Галины Аксеновой, достаточно проветривать помещение. Нужно протереть поверхности рабочего стола одноразовой тряпкой, которая пропитана антисептическим средством.

Эффективно защищает от микробов мытье рук и обработка их антисептиком раз в три часа, можно пользоваться увлажняющим кремом для рук, чтобы кожа не страдала от воздействия антисептика и воды, дополнила врач.

Галина Аксенова добавила, что лучше стараться не дотрагиваться до лица грязными руками.