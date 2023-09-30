Врач назвала способы избежать простуды в офисе

Врач назвала способы избежать простуды в офисеПроветривать помещение 10-15 минут
Врач-терапевт клиник "Атлас" Галина Аксенова в беседе с агентством "Прайм" назвала способы для избежания простуд в офисе, пишет агентство "Прайм".
© Ferra
Необходимо регулярно проветривать помещение, меньше касаться вещей, которые относятся к общему пользованию, также важно делать влажную уборку 10-15 минут каждые 3-4 часа, это снизит распространение микробов.
По словам Галины Аксеновой, достаточно проветривать помещение. Нужно протереть поверхности рабочего стола одноразовой тряпкой, которая пропитана антисептическим средством.
Эффективно защищает от микробов мытье рук и обработка их антисептиком раз в три часа, можно пользоваться увлажняющим кремом для рук, чтобы кожа не страдала от воздействия антисептика и воды, дополнила врач.
Галина Аксенова добавила, что лучше стараться не дотрагиваться до лица грязными руками.
Нужно стараться не дотрагиваться до лица грязными руками. Это правило актуально всегда, но в сезон простуд особенно. На руках находятся микробы, которые могут проникнуть в слизистые оболочки (глаза, нос, рот) и внедриться в них, вызывая начало инфекционного процесса.