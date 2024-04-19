Врач: недосып вреднее для организма, чем алкоголизм

Не только здоровье находится под угрозой. Когнитивные функции страдают: память ухудшается, концентрация падает, а время на принятие решений увеличивается. Это приводит к проблемам не только на работе, но и в обычной повседневной жизни.

Но это ещё не всё. Постоянные недосыпы могут привести к серьезным болезням, таким как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Кажется, что привычка к бессонным ночам также увеличивает стресс и раздражительность.