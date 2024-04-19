Врач: недосып вреднее для организма, чем алкоголизм
© Ferra.ru
Не только здоровье находится под угрозой. Когнитивные функции страдают: память ухудшается, концентрация падает, а время на принятие решений увеличивается. Это приводит к проблемам не только на работе, но и в обычной повседневной жизни.
Но это ещё не всё. Постоянные недосыпы могут привести к серьезным болезням, таким как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Кажется, что привычка к бессонным ночам также увеличивает стресс и раздражительность.
Недостаток сна значительно ослабляет иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям, вирусам и болезням.
Кутушов отметил, что недосып наносит организму столько же вреда, сколько и алкоголь. Из-за него может развиться болезнь жировой печени, а это уже серьезное предупреждение о возможном циррозе или раке.
Недосып наносит организму такой же урон, как алкоголизм. Из-за регулярных проблем со сном может развиться жировая болезнь печени. Она ведет к циррозу или даже развитию рака в органе.
Если у вас есть проблема с недосыпом, врач порекомендовал спать не менее 7−8 часов в сутки. Также, создание спокойной обстановки перед сном, регулярный режим и отказ от алкоголя помогут улучшить качество сна.
Однако, если проблема со сном стала системной, нужно обратиться к врачу.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом