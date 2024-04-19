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Опубликовано 19 апреля 2024, 18:58
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Врач: недосып вреднее для организма, чем алкоголизм

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов, предупреждает: хронический недосып может быть опаснее, чем мы думаем. По его словам, нехватка сна серьезно подрывает иммунитет, делая организм более уязвимым для инфекций и болезней.
Врач: недосып вреднее для организма, чем алкоголизм

© Ferra.ru

Не только здоровье находится под угрозой. Когнитивные функции страдают: память ухудшается, концентрация падает, а время на принятие решений увеличивается. Это приводит к проблемам не только на работе, но и в обычной повседневной жизни.

Но это ещё не всё. Постоянные недосыпы могут привести к серьезным болезням, таким как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Кажется, что привычка к бессонным ночам также увеличивает стресс и раздражительность.

Недостаток сна значительно ослабляет иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям, вирусам и болезням.

Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук

Кутушов отметил, что недосып наносит организму столько же вреда, сколько и алкоголь. Из-за него может развиться болезнь жировой печени, а это уже серьезное предупреждение о возможном циррозе или раке.

Недосып наносит организму такой же урон, как алкоголизм. Из-за регулярных проблем со сном может развиться жировая болезнь печени. Она ведет к циррозу или даже развитию рака в органе.

Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук

Если у вас есть проблема с недосыпом, врач порекомендовал спать не менее 7−8 часов в сутки. Также, создание спокойной обстановки перед сном, регулярный режим и отказ от алкоголя помогут улучшить качество сна.

Однако, если проблема со сном стала системной, нужно обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом