Врач перечислила полезные продукты для мозга

Она отметила, что, несмотря на то что само употребление мяса не прямо влияет на когнитивные способности, обработанное мясо, в частности бекон, может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и даже способствовать возникновению онкологических заболеваний.

Русакова подчеркнула, что для здоровья мозга важно включать в рацион молочные продукты, рыбу, орехи и семена, а также не забывать о фруктах и овощах.

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