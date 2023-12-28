Врач посоветовал москвичам балансировать пассивный и активный отдых

Тяжельников предупредил о негативных последствиях длительного пассивного отдыха, подчеркнув, что усталость к концу года накапливается практически у всех. Подчеркнул, что длительное время, проведенное в состоянии покоя, может привести к ухудшению циркуляции крови и дефициту питательных веществ и кислорода. Это, в свою очередь, может вызвать сонливость и ухудшение настроения.

Он призвал находить баланс между пассивным отдыхом (как отдых на диване, так и другие спокойные занятия) и активными видами отдыха (включая различные мероприятия), чтобы обеспечить организму время на восстановление. Отметил, что чередование этих видов отдыха помогает восстановить бодрость и позитивные эмоции.

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