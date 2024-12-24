Врач назвала «русский» шоколад с икрой и мясом вредным для поджелудочной железы

По словам эксперта, добавление скоропортящихся продуктов, таких как икра и мясо, значительно увеличивает риск отравлений. Врач отмечают, что срок хранения такого шоколада крайне короткий, и для того, чтобы он оставался безопасным, производители могут использовать большое количество консервантов. Эти добавки, по мнению Диановой, могут нанести вред здоровью, особенно если продукт хранится долго.

Особое внимание врач уделила сочетанию таких продуктов, как шоколад и мясо или морепродукты. По ее мнению, это не только странное, но и крайне тяжёлое для пищеварительной системы сочетание. Шоколад с креветками и икрой — это слишком калорийно и не подходит для повседневного употребления. Это может привести к перееданию и нагрузке на поджелудочную железу, особенно во время праздничных застолий.

Тем не менее, по мнению Диановой, настоящий «русский шоколад» — это не смесь с мясом или икрой, а сладость, которая содержит натуральные ягоды, такие как клюква, смородина или вишня.