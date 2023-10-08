Врач рассказал о неожиданной пользе пива для почек

Врач рассказал о неожиданной пользе пива для почекЕго можно заменить арбузом
Хирург-уролог городской клинической больницы № 52 Депздрава Москвы Павел Сурков в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что питье пива поможет вывести камни из мочеточника.
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По словам врача, пациентам ставят стент, но когда они отказываются, то их отправляют домой пить назначенное обезболивающее, принимать ванную и пить пиво.
Павел сурков добавил, что пиво можно заменить арбузом.
Вот пример: мужчина поступает с маленьким камушком (3 мм), он поступил с почечной коликой, камень пошёл. И вот он стоит в нижней трети мочеточника и не выходит, мужчина не хочет ставить стент, потому что это манипуляция через половой орган, риск. Иногда приходится такие рекомендации давать: иди домой, заказывай пиво, обезболивание, горячая ванна и вперёд. Бывает, что и жёны возмущаются, но это лечебный процесс. Можно арбузом заменить, если сезон арбузов.
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