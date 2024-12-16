Врач-ревматолог развеял мифы о ревматоидном артрите

Первый миф касается путаницы между артритом и ревматоидным артритом. Артрит — это общее название для множества заболеваний, и ревматоидный артрит лишь один из них. Этот тип артрита поражает чаще женщин и требует особого подхода в диагностике и лечении.

Миф о том, что ревматоидный артрит — это болезнь только пожилых людей, тоже не соответствует действительности. Болезнь может развиться в любом возрасте, причем ее проявления могут значительно отличаться в зависимости от возраста пациента.

Некоторые считают, что лечить артрит бессмысленно, потому что болезнь все равно будет прогрессировать. Однако это не так. Врач может назначить лечение, направленное на подавление воспаления и достижение ремиссии, что позволяет сохранить нормальное качество жизни. Важно начать лечение как можно раньше, чтобы избежать необратимых последствий.

Также распространено заблуждение, что при ревматоидном артрите нельзя заниматься физической активностью. Однако это возможно, если заболевание находится в стадии ремиссии. Важно не перегружать суставы в активную фазу болезни, но после достижения ремиссии можно заниматься лечебной физкультурой и реабилитацией.

Наконец, не стоит бояться, что ревматоидный артрит обязательно приведет к инвалидности. Современные препараты и правильное лечение могут эффективно контролировать заболевание и предотвратить его прогрессирование.