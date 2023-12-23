Врач-стоматолог назвал полезные продукты для зубов

Согласно специалисту, правильное питание играет важную роль в обеспечении здоровья зубов. Он рекомендует включить в рацион пищу, богатую фосфором и кальцием, такую как сыры, творог, кефир, молоко и йогурт без сахара, которые способствуют укреплению зубной эмали и нейтрализации вредного воздействия кислот.

Давидян также подчеркнул важность добавления в рацион растительной пищи, такой как фрукты, ягоды и овощи, обогащенные биологически активными компонентами.

Специалист рекомендует включать в рацион жирную рыбу, семена, орехи и белковые продукты, такие как яйца, курица и мясо, как источники важных веществ и микроэлементов для здоровья полости рта.

Эти рекомендации помогут обеспечить полноценное питание зубов и укрепить их защитные функции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.