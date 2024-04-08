Врачи Москвы заполнили более 400 тысяч медпротоколов с помощью нейросети

Опубликовано 08 апреля 2024, 13:20
1 мин.
Врачи Москвы заполнили более 400 тысяч медпротоколов с помощью нейросетиЧто значительно экономит время
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что врачи столицы успешно внедряют технологии искусственного интеллекта для заполнения медицинских протоколов. С помощью нейросети и голосового ввода уже создано более 400 тысяч описаний лучевых исследований.
© Ferra.ru
Мэр города отметил, что такие инновации значительно экономят время врачей, делая процесс работы более эффективным. Одной из ключевых технологий является распознавание речи, позволяющее диктовать описание медицинских исследований.
Кроме того, используются методы компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. За последние четыре года нейросети проанализировали более 12 миллионов лучевых исследований, облегчая работу врачей и повышая точность диагностики.
Москва стала одним из первых городов в мире, где активно внедряются подобные технологии в здравоохранении, что демонстрирует высокий уровень развития медицинской отрасли в столице, добавил Сергей Собянин.
Источник:Мэр Москвы Сергей Собянин
Автор:Ингела Воробьева
Теги: