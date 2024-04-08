Врачи Москвы заполнили более 400 тысяч медпротоколов с помощью нейросети

Мэр города отметил, что такие инновации значительно экономят время врачей, делая процесс работы более эффективным. Одной из ключевых технологий является распознавание речи, позволяющее диктовать описание медицинских исследований.

Кроме того, используются методы компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. За последние четыре года нейросети проанализировали более 12 миллионов лучевых исследований, облегчая работу врачей и повышая точность диагностики.

Москва стала одним из первых городов в мире, где активно внедряются подобные технологии в здравоохранении, что демонстрирует высокий уровень развития медицинской отрасли в столице, добавил Сергей Собянин.