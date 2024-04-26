Все мастер-планы развития Дальнего Востока будут контролировать по видео

Согласно заявлению Чекункова, информация о мероприятиях всех мастер-планов будет внесена в электронную систему мониторинга до конца мая. Планируется, что все 22 мастер-плана будут интегрированы в систему управления проектами.

Процесс внедрения видеонаблюдения будет сопровождаться «привязкой» каждого мероприятия к национальной системе пространственных данных. Это позволит гражданам и органам власти наглядно видеть изменения, происходящие в городах Дальнего Востока.

План развития региона предусматривает реализацию 875 мероприятий до 2030 года. Министерство восточного развития берет на себя роль «федерального координатора» этой работы, призванной обеспечить комплексное развитие Дальнего Востока.

Такие меры направлены на создание более прозрачной и эффективной системы управления развитием региона и максимальное вовлечение граждан в процесс принятия решений о его будущем.