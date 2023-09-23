Все органы власти в Татарстане переведут на российскую операционную систему

Все органы власти в Татарстане переведут на российскую операционную системуОколо 150 тысяч рабочих мест
Министр цифрового развития России Максут Шадаев во время форума Kazan Digital Week рассказал, что республика Татарстан переведет все органы власти на российскую операционную систему Astra Linux, данное соглашение республика подписала с разработчиком IT-решений - ГК "Астра", пишет ТАСС.
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Сегодня у нас есть подтверждение крупнейшей сделки на рынке региональной цифровизации. Республика Татарстан подписала соглашение о переводе всех своих рабочих мест во всех органах власти на российскую операционную систему “AstraLinux.
По словам Максута Шадаева, около 150 тысяч рабочих мест переведут на российскую операционную систему.
Также министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин, рассказал, что Microsoft заканчивает поддержку для российских компаний с 30 сентября 2023 года, поэтому в ближайшие три года будет поддержка правительства для перехода на отечественную операционную систему.
У нас на ближайшие три года включены вся поддержка, внедрение. Мы сделаем с Astra учебный центр, который позволит каждому сотруднику любого органа власти в цифровом виде получить фактически контент, скажем так, обучения.