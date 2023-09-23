Все органы власти в Татарстане переведут на российскую операционную систему

По словам Максута Шадаева, около 150 тысяч рабочих мест переведут на российскую операционную систему.

Также министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин, рассказал, что Microsoft заканчивает поддержку для российских компаний с 30 сентября 2023 года, поэтому в ближайшие три года будет поддержка правительства для перехода на отечественную операционную систему.