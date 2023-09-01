Все российские школы полностью перешли на отечественное ПО

21:18, 01 сентября 2023
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Все российские школы полностью перешли на отечественное ПОСправится с задачей помог опыт многих регионов
Министр просвещения Сергей Кравцов на церемонии с участием президента Владимира Владимировича Путина заявил, что все школы России используют отечественное программное обеспечение (ПО).
По словам Сергея Кравцова, президент России поручил Министерству просвещения и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечить школам полноценный переход на российское программное обеспечение.
Для того, чтобы справится с задачей помог опыт Москвы, Московской области и других регионов, к тому же все школы уже пользуются государственной информационной системой "Моя школа".
1 сентября 2023 года, президент России Владимир Путин, участвовал в открытии некоторых общеобразовательных учреждений в регионах России.
Источник:Интерфакс
Автор:Ингела ВоробьеваТеги: