Все российские школы полностью перешли на отечественное ПО

По словам Сергея Кравцова, президент России поручил Министерству просвещения и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечить школам полноценный переход на российское программное обеспечение.

Для того, чтобы справится с задачей помог опыт Москвы, Московской области и других регионов, к тому же все школы уже пользуются государственной информационной системой "Моя школа".

1 сентября 2023 года, президент России Владимир Путин, участвовал в открытии некоторых общеобразовательных учреждений в регионах России.