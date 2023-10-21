Все школы ДНР подключат к российской цифровой платформе

Проект будет реализовываться на протяжении трех лет, включая текущий год и два грядущих. В настоящее время ожидается определение точного числа лицензий, необходимых для школ региона.

Подключение к информационному контенту "Моя школа" является одной из важных составляющих этого процесса. Эта федеральная система будет дополняться региональными решениями, предоставляя образовательные инструменты, стандартные для российских учебных заведений.

Дополнительно к этим изменениям, до конца следующего года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом все школы, работающие в очном формате.