В России
16:29, 21 октября 2023
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Все школы ДНР подключат к российской цифровой платформе

К 2026 году

В Донецкой Народной Республике (ДНР), планируется оснастить все школы региона российским программным обеспечением, включая подключение к информационной цифровой платформе "Моя школа" к 2026 года. Об этом заявил и.о. главы министерства связи ДНР Денис Курашов, пишет ТАСС.

Все школы ДНР подключат к российской цифровой платформе

© Ferra

Проект будет реализовываться на протяжении трех лет, включая текущий год и два грядущих. В настоящее время ожидается определение точного числа лицензий, необходимых для школ региона.

Подключение к информационному контенту "Моя школа" является одной из важных составляющих этого процесса. Эта федеральная система будет дополняться региональными решениями, предоставляя образовательные инструменты, стандартные для российских учебных заведений.

Дополнительно к этим изменениям, до конца следующего года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом все школы, работающие в очном формате.

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