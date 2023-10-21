Все школы ДНР подключат к российской цифровой платформе

Все школы ДНР подключат к российской цифровой платформеК 2026 году
В Донецкой Народной Республике (ДНР), планируется оснастить все школы региона российским программным обеспечением, включая подключение к информационной цифровой платформе "Моя школа" к 2026 года. Об этом заявил и.о. главы министерства связи ДНР Денис Курашов, пишет ТАСС.
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Проект будет реализовываться на протяжении трех лет, включая текущий год и два грядущих. В настоящее время ожидается определение точного числа лицензий, необходимых для школ региона.
Подключение к информационному контенту "Моя школа" является одной из важных составляющих этого процесса. Эта федеральная система будет дополняться региональными решениями, предоставляя образовательные инструменты, стандартные для российских учебных заведений.
Дополнительно к этим изменениям, до конца следующего года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом все школы, работающие в очном формате.