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12:39, 25 ноября 2023
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ВШЭ расширит программы обучения по ИИ для магистратуры

Также студенты пройдут практику в ведущих компаниях

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) анонсировал планы по расширению программ магистратуры в области компьютерных наук. Целью этой инициативы станет улучшение качества подготовки высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет ТАСС.

ВШЭ расширит программы обучения по ИИ для магистратуры

© Ferra.ru

Иван Аржанцев, декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, подчеркнул активное внимание университета к подготовке кадров в сфере ИИ. Планируется значительное расширение программ магистратуры и аспирантской школы по компьютерным наукам. Университет предоставляет студентам возможность изучать передовые технологии и методы, а также активно развивает исследовательскую деятельность для успешного применения знаний выпускниками в профессиональной сфере.

В рамках инициативы устанавливаются партнерские отношения с ведущими компаниями в области ИИ для практического обучения и решения реальных задач. Это направление образования в НИУ ВШЭ стремится обеспечить студентам не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые в динамичной сфере искусственного интеллекта.

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