ВШЭ внедрит ИИ в образовательные программы

По словам ректора, технологии ИИ будут встроены не только в профессиональные программы, но и в программы подготовки философов, историков и других специальностей. В настоящее время ВШЭ также проводит конкурс среди студентов на лучшее использование технологий ИИ при написании дипломных работ.

Анисимов подчеркнул, что использование ИИ в образовании — не только необходимость, но и естественный процесс, и что ВШЭ готов принять искусственный интеллект как соавтора научных работ, если его роль будет объяснена автором и исследование принесет новые знания.

Помимо этого, ректор отметил, что среди студентов ВШЭ и лицея университета уже есть те, кто использует технологии ИИ в своем учебном процессе без чувства этичности или неэтичности. По его мнению, партнерство человеческого разума с технологией ИИ является будущим образования.