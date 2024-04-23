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Опубликовано 23 апреля 2024, 16:45
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ВШЭ внедрит ИИ в образовательные программы

С 2025 года
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов сообщил о планах университета интегрировать технологии искусственного интеллекта (ИИ) во все свои образовательные программы с 2025 года. Об этом он заявил в рамках Международного Кантовского конгресса в Калининграде.
ВШЭ внедрит ИИ в образовательные программы

© Ferra.ru

По словам ректора, технологии ИИ будут встроены не только в профессиональные программы, но и в программы подготовки философов, историков и других специальностей. В настоящее время ВШЭ также проводит конкурс среди студентов на лучшее использование технологий ИИ при написании дипломных работ.

Анисимов подчеркнул, что использование ИИ в образовании — не только необходимость, но и естественный процесс, и что ВШЭ готов принять искусственный интеллект как соавтора научных работ, если его роль будет объяснена автором и исследование принесет новые знания.

Помимо этого, ректор отметил, что среди студентов ВШЭ и лицея университета уже есть те, кто использует технологии ИИ в своем учебном процессе без чувства этичности или неэтичности. По его мнению, партнерство человеческого разума с технологией ИИ является будущим образования.