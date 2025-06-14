ВШЭ выпустила крупнейший каталог открытых данных по физической географии

Каталог структурирован по семи основным темам: общегеографические данные, рельеф, гидрология, почвы и растительность, геология, климат и погода, а также экология. Такой формат упрощает поиск и использование пространственной информации для различных научных и практических задач.

Данные из каталога охватывают широкий спектр — от информации о метеостанциях и гидрологических постах до цифровых моделей рельефа и данных о качестве воздуха. ВШЭ изначально создавала каталог для внутренних нужд центра геоданных, однако теперь сделала его общедоступным, чтобы поддержать исследовательскую и учебную деятельность.