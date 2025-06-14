В России
Опубликовано 14 июня 2025, 17:10
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ВШЭ выпустила крупнейший каталог открытых данных по физической географии

Каталог содержит 27 ресурсов с важными геоданными
В пресс-службе факультета географии Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщили, что специалисты вуза подготовили и опубликовали обширный каталог открытых данных, посвященных физической географии. Этот ресурс доступен на геопортале факультета географии и включает 27 источников с информацией, полезной для ученых, студентов и специалистов в области геонаук.
ВШЭ выпустила крупнейший каталог открытых данных по физической географии

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Каталог структурирован по семи основным темам: общегеографические данные, рельеф, гидрология, почвы и растительность, геология, климат и погода, а также экология. Такой формат упрощает поиск и использование пространственной информации для различных научных и практических задач.

Данные из каталога охватывают широкий спектр — от информации о метеостанциях и гидрологических постах до цифровых моделей рельефа и данных о качестве воздуха. ВШЭ изначально создавала каталог для внутренних нужд центра геоданных, однако теперь сделала его общедоступным, чтобы поддержать исследовательскую и учебную деятельность.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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