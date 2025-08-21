ВТБ добавил переводы через СБП в мессенджере Max

В пресс-службе банка рассказали, что для проведения операций требуется авторизация с использованием кода доступа, аналогичного входу в приложение ВТБ Онлайн. После этого пользователь получает доступ к защищенной зоне внутри мессенджера.

Новый функционал также позволяет сканировать квитанции и оплачивать их по QR-коду. Технология распознавания разработана российской компанией Smart Engines.

Клиенты могут просматривать баланс, историю операций, подключать банковские продукты и настраивать категории кешбэка. Для пользователей iOS цифровой банк в мессенджере может служить альтернативой традиционному интернет-банкингу, отметили в пресс-службе.