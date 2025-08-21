ВТБ добавил переводы через СБП в мессенджере Max

Опубликовано 21 августа 2025, 13:291 мин.
ВТБ добавил переводы через СБП в мессенджере MaxТакже стало доступно сканирование квитанций по QR-коду.
Банк ВТБ расширил функционал своего цифрового банка, интегрированного в мессенджер Max. Теперь клиенты кредитной организации могут совершать переводы через Систему быстрых платежей напрямую из чата.
© ВТБ
В пресс-службе банка рассказали, что для проведения операций требуется авторизация с использованием кода доступа, аналогичного входу в приложение ВТБ Онлайн. После этого пользователь получает доступ к защищенной зоне внутри мессенджера.
Новый функционал также позволяет сканировать квитанции и оплачивать их по QR-коду. Технология распознавания разработана российской компанией Smart Engines.
Клиенты могут просматривать баланс, историю операций, подключать банковские продукты и настраивать категории кешбэка. Для пользователей iOS цифровой банк в мессенджере может служить альтернативой традиционному интернет-банкингу, отметили в пресс-службе.