ВТБ готов к внедрению оплаты проезда в общественном транспорте цифровым рублём

Он подчеркнул, что в настоящее время технология транспортной оплаты использует технологии, основанные на Системе быстрых платежей (СБП) и карточных продуктах. Однако перспектива цифрового рубля представляет широкие возможности, такие как смарт-контракты и расчеты в офлайне, что значительно упростит процесс проведения транзакций.

Пока пилотные транзакции цифрового рубля в метро не имеют глубокой интеграции в системы, что ограничивает их масштабность и доступность для большего числа пользователей, пояснил Боциев. Однако банк выражает готовность внедрить эту значимую платежную систему для миллионов жителей Москвы совместно с партнерами – московским метро и правительством