ВТБ готов к внедрению оплаты проезда в общественном транспорте цифровым рублём

ВТБ готов к внедрению оплаты проезда в общественном транспорте цифровым рублёмПилотный проект уже проходит в метро
Банк ВТБ готовится к запуску оплаты проезда в городском транспорте с помощью цифрового рубля. После расширения пилотного проекта, который уже проходит в метро, такая оплата станет доступной, заявил руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ, Александр Боциев, пишет ТАСС.
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Он подчеркнул, что в настоящее время технология транспортной оплаты использует технологии, основанные на Системе быстрых платежей (СБП) и карточных продуктах. Однако перспектива цифрового рубля представляет широкие возможности, такие как смарт-контракты и расчеты в офлайне, что значительно упростит процесс проведения транзакций.
Пока пилотные транзакции цифрового рубля в метро не имеют глубокой интеграции в системы, что ограничивает их масштабность и доступность для большего числа пользователей, пояснил Боциев. Однако банк выражает готовность внедрить эту значимую платежную систему для миллионов жителей Москвы совместно с партнерами – московским метро и правительством