ВТБ и Сбер запустили «Мультибанк» для работы со счетами в едином окне

Сервис построен на стандартах открытого банкинга Банка России. Пользователи могут добавлять счета, получать по ним выписки, а также просматривать, экспортировать и печатать данные в одном окне. Для подключения достаточно дать согласие в личном кабинете.

ВТБ рассматривает проект как часть стратегии по созданию единой цифровой платформы для бизнеса. В будущем функциональность расширят, а перечень доступных банков увеличат. В Сбере отметили, что сервис безопасен и кардинально повышает удобство работы со счетами. При разработке учли взаимодействие как с юридическими лицами, так и с физлицами в статусе представителей компаний.