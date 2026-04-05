ВТБ и Сбер запустили «Мультибанк» для работы со счетами в едином окне

Опубликовано 05 апреля 2026, 18:341 мин.
ВТБ и Сбер запустили «Мультибанк» для работы со счетами в едином окнеСервис на основе открытого банкинга
ВТБ и Сбер представили совместный сервис «Мультибанк». Он дает корпоративным клиентам возможность работать с данными по счетам, открытым в обоих банках, в едином цифровом интерфейсе.
Сервис построен на стандартах открытого банкинга Банка России. Пользователи могут добавлять счета, получать по ним выписки, а также просматривать, экспортировать и печатать данные в одном окне. Для подключения достаточно дать согласие в личном кабинете.
ВТБ рассматривает проект как часть стратегии по созданию единой цифровой платформы для бизнеса. В будущем функциональность расширят, а перечень доступных банков увеличат. В Сбере отметили, что сервис безопасен и кардинально повышает удобство работы со счетами. При разработке учли взаимодействие как с юридическими лицами, так и с физлицами в статусе представителей компаний.