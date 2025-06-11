ВТБ начал тестирование российского аналога Apple Pay

Опубликовано 11 июня 2025, 16:071 мин.
ВТБ начал тестирование российского аналога Apple PayНовый сервис «Волна» позволит платить с любых смартфонов
ВТБ стал первым крупным российским банком, запустившим тестирование платежного сервиса «Волна» — отечественной альтернативы Apple Pay. Разработка принадлежит Национальной системе платежных карт (НСПК) и позволяет совершать бесконтактные платежи со смартфонов на Android и iOS.
Пилотный проект уже стартовал в Москве, Подмосковье и Казани. Для работы сервиса используются специальные терминалы с поддержкой Bluetooth, которые уже установлены на некоторых АЗС сети IRBIS. По словам представителей компании, новая технология сделает оплату быстрее и удобнее для покупателей.
«Волна» работает через Систему быстрых платежей (СБП), что исключает необходимость использования физических карт. Это решение особенно актуально для владельцев iPhone, которые после ухода Apple Pay столкнулись с ограничениями в бесконтактных платежах.