ВТБ начал тестирование российского аналога Apple Pay

Пилотный проект уже стартовал в Москве, Подмосковье и Казани. Для работы сервиса используются специальные терминалы с поддержкой Bluetooth, которые уже установлены на некоторых АЗС сети IRBIS. По словам представителей компании, новая технология сделает оплату быстрее и удобнее для покупателей.

«Волна» работает через Систему быстрых платежей (СБП), что исключает необходимость использования физических карт. Это решение особенно актуально для владельцев iPhone, которые после ухода Apple Pay столкнулись с ограничениями в бесконтактных платежах.