ВТБ объединил ИИ-агентов и роботов в единую платформу

В основе решения лежит коммуникационный интерфейс между цифровыми помощниками и роботами, уже встроенный в действующую ИИ-платформу банка. Управление планируется осуществлять через VLA-модели (Vision-Language-Action), которые обрабатывают данные из текста, голоса, видео и сенсоров и преобразуют их в действия робота.

Роботы и ИИ-агенты будут работать как единые модули, которые можно комбинировать под разные задачи. Их планируют применять в банковских отделениях, инкассации и задачах безопасности. Также устройства смогут обмениваться данными в реальном времени и обучаться друг у друга.

Следующим этапом проекта станет закупка роботов в Китае. В ВТБ отметили, что платформа может упростить автоматизацию процессов в финансовом секторе и в будущем выйти на более широкий рынок.