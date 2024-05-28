ВТБ показал платежный терминал с голосовым ассистентом

Устройство может выступать в роли онлайн-витрины, цифрового официанта, консьержа и консультанта. Кроме того, ВТБ продемонстрировал инновационный широкоформатный экран NeuroWall, который может быть использован в торговых залах и других локациях для цифрового консультирования и навигации посетителей.

Презентация устройств прошла на форуме «Неделя российского ритейла». Терминал NeuroKolobok разработан в рамках сотрудничества с компанией «Нейро-Сити». Целью банка является создание удобных и персонализированных сервисов для клиентов, что подчеркивает его стремление к гиперперсонализации и инновациям в сфере финансовых услуг.

По словам представителей ВТБ и «Нейро-Сити», новые устройства открывают перед компаниями возможность улучшить обслуживание клиентов и повысить качество жизни, предлагая интуитивно понятные интерфейсы и инновационные решения.