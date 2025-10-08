ВТБ представил оплату покупок с помощью сканирования ладони

Опубликовано 08 октября 2025, 20:431 мин.
ВТБ представил оплату покупок с помощью сканирования ладониНовая система использует биометрические данные для платежей
Банк ВТБ представил технологию оплаты товаров и услуг с помощью сканирования рисунка вен ладони. Разработка была продемонстрирована на форуме «Финополис-2025». Биометрическая информация будет храниться в Единой биометрической системе, а для обработки платежей будет задействована инфраструктура коммерческой биометрической системы ВТБ. В перспективе данный способ аутентификации планируется интегрировать с другими биометрическими модальностями, включая распознавание лица и голоса.
Система использует инфракрасные датчики для распознавания уникального рисунка кровеносных сосудов. Эта технология обеспечивает повышенный уровень безопасности, поскольку воспроизвести биометрические данные сложнее, чем скопировать традиционные платежные средства.
Разработка создавалась совместно с Центром биометрических технологий и прошла тестирование в Акселераторе ВТБ в третьем квартале 2025 года. Новая технология позволяет совершать платежи без необходимости использования наличных средств, банковских карт или мобильных устройств.