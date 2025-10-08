ВТБ представил оплату покупок с помощью сканирования ладони

Новая система использует биометрические данные для платежей

Банк ВТБ представил технологию оплаты товаров и услуг с помощью сканирования рисунка вен ладони. Разработка была продемонстрирована на форуме «Финополис-2025». Биометрическая информация будет храниться в Единой биометрической системе, а для обработки платежей будет задействована инфраструктура коммерческой биометрической системы ВТБ. В перспективе данный способ аутентификации планируется интегрировать с другими биометрическими модальностями, включая распознавание лица и голоса.