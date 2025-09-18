В России
Опубликовано 18 сентября 2025, 13:25
1 мин.

ВТБ разработает собственные ИИ-алгоритмы для борьбы с мошенниками

Они будут отслеживать подозрительные операции
ВТБ работает над внедрением собственных алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) для защиты клиентов от мошенничества. Новые системы анализируют транзакции, действия в приложении и другие параметры, чтобы выявлять подозрительные операции и попытки взлома аккаунтов.
ВТБ разработает собственные ИИ-алгоритмы для борьбы с мошенниками

© Ferra.ru

Особое внимание алгоритмы уделяют социальной инженерии. Они оценивают поведение клиентов, их финансовый профиль и социально-демографические данные, чтобы определить случаи, когда пользователи могут стать жертвами мошенников.

Ранее банк использовал готовые решения сторонних разработчиков. Переход на собственные ИИ-системы позволяет ВТБ быстрее адаптировать технологии к специфике работы банка и повышает точность обнаружения угроз.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что создание собственных алгоритмов защиты пользователей является одним из ключевых трендов современного финтеха.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#мошенники