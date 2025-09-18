ВТБ разработает собственные ИИ-алгоритмы для борьбы с мошенниками

Особое внимание алгоритмы уделяют социальной инженерии. Они оценивают поведение клиентов, их финансовый профиль и социально-демографические данные, чтобы определить случаи, когда пользователи могут стать жертвами мошенников.

Ранее банк использовал готовые решения сторонних разработчиков. Переход на собственные ИИ-системы позволяет ВТБ быстрее адаптировать технологии к специфике работы банка и повышает точность обнаружения угроз.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что создание собственных алгоритмов защиты пользователей является одним из ключевых трендов современного финтеха.