ВТБ разработает собственные ИИ-алгоритмы для борьбы с мошенниками

Опубликовано 18 сентября 2025, 13:251 мин.
ВТБ разработает собственные ИИ-алгоритмы для борьбы с мошенникамиОни будут отслеживать подозрительные операции
ВТБ работает над внедрением собственных алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) для защиты клиентов от мошенничества. Новые системы анализируют транзакции, действия в приложении и другие параметры, чтобы выявлять подозрительные операции и попытки взлома аккаунтов.
Особое внимание алгоритмы уделяют социальной инженерии. Они оценивают поведение клиентов, их финансовый профиль и социально-демографические данные, чтобы определить случаи, когда пользователи могут стать жертвами мошенников.
Ранее банк использовал готовые решения сторонних разработчиков. Переход на собственные ИИ-системы позволяет ВТБ быстрее адаптировать технологии к специфике работы банка и повышает точность обнаружения угроз.
Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что создание собственных алгоритмов защиты пользователей является одним из ключевых трендов современного финтеха.