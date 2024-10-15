ВТБ разрешил разблокировать приложение касанием карты к NFC

Теперь для разблокировки достаточно выбрать опцию «разблокировать по NFC» и приложить карту к смартфону с Android 6.0 и выше. После считывания карты клиент получает доступ к приложению всего за несколько минут. Ранее пользователи могли разблокировать доступ только через отделение банка, банкомат или звонок в контакт-центр.

По прогнозам ВТБ, около 50% клиентов предпочтут новую технологию, что значительно упростит процесс восстановления доступа. В дальнейшем планируется разработка аналогичной функции для пользователей iOS, позволяющей разблокировать профиль с помощью селфи.