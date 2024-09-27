В России
Опубликовано 27 сентября 2024, 22:47
1 мин.

ВТБ внедрил универсальный QR-код для оплаты

Новый сервис упрощает процесс расчетов
В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк запустил оплату с использованием универсального QR-кода, инициированного Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК).
ВТБ внедрил универсальный QR-код для оплаты

© Ferra.ru

По данным банка, данный проект активно поддерживается, и уже часть корпоративных клиентов, включая крупные торговые сети, подключена к новой технологии. Теперь пользователи могут оплачивать покупки через систему быстрых платежей (СБП) в магазинах, которые перешли на обновленный формат QR-кода, отметили в пресс-службе.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что универсальный QR-код обеспечит клиентам банков быстрый и удобный сервис с прозрачными тарифами. Он подчеркнул, что проект основывается на равноудаленной инфраструктуре НСПК и внедрение такого платежного инструмента должно стать обязательным для всех банков.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
,
#В России
,
#QR
,
#оплата
,
#ВТБ24