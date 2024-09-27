ВТБ внедрил универсальный QR-код для оплаты

Опубликовано 27 сентября 2024, 22:471 мин.
ВТБ внедрил универсальный QR-код для оплатыНовый сервис упрощает процесс расчетов
В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк запустил оплату с использованием универсального QR-кода, инициированного Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК).
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По данным банка, данный проект активно поддерживается, и уже часть корпоративных клиентов, включая крупные торговые сети, подключена к новой технологии. Теперь пользователи могут оплачивать покупки через систему быстрых платежей (СБП) в магазинах, которые перешли на обновленный формат QR-кода, отметили в пресс-службе.
Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что универсальный QR-код обеспечит клиентам банков быстрый и удобный сервис с прозрачными тарифами. Он подчеркнул, что проект основывается на равноудаленной инфраструктуре НСПК и внедрение такого платежного инструмента должно стать обязательным для всех банков.