ВТБ внедрил универсальный QR-код для оплаты

По данным банка, данный проект активно поддерживается, и уже часть корпоративных клиентов, включая крупные торговые сети, подключена к новой технологии. Теперь пользователи могут оплачивать покупки через систему быстрых платежей (СБП) в магазинах, которые перешли на обновленный формат QR-кода, отметили в пресс-службе.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что универсальный QR-код обеспечит клиентам банков быстрый и удобный сервис с прозрачными тарифами. Он подчеркнул, что проект основывается на равноудаленной инфраструктуре НСПК и внедрение такого платежного инструмента должно стать обязательным для всех банков.