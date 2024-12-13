В России
Опубликовано 13 декабря 2024, 15:12
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ВТБ запустил оплату покупок за рубежом через QR-коды

Услуга работает без комиссий с конвертацией валют
ВТБ предоставил клиентам возможность оплачивать покупки за границей с помощью QR-кода через приложение «ВТБ онлайн». Новая услуга уже протестирована в одной из стран ближнего зарубежья и начнет масштабироваться в первой половине 2025 года.
ВТБ запустил оплату покупок за рубежом через QR-коды

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В пресс-службе организации сообщили, что система позволяет оплачивать товары и услуги в рублях с автоматической конвертацией в национальную валюту страны, где была совершена покупка. При этом с клиентов не взимается комиссия за проведение платежа. Лимит одной операции варьируется от 10 до 350 тысяч рублей, что делает сервис удобным для различных целей — от повседневных покупок до крупных трат.

По словам начальника управления «Переводы» ВТБ Алексея Хранилова, пока услуга доступна только клиентам банка. Однако в ближайшие месяцы планируется расширение партнерств с международными банками и финтех-компаниями для использования технологии в других дружественных странах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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