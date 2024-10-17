ВТБ запустил платформу для борьбы с выгоранием сотрудников

Разработка позволяет сотрудникам прорабатывать реальные бизнес-задачи в игровой форме, что способствует повышению качества обслуживания клиентов и снижению уровня стресса на работе. Платформа основана на анализе поведенческих характеристик сотрудников, вовлеченных в ключевые бизнес-процессы.

Система использует визуальные элементы и игровые механики, чтобы отображать результаты работы участников, формировать рейтинги и планировать совместные стратегии. Это помогает сосредоточиться на наиболее актуальных задачах. В настоящее время платформой активно пользуются более 15 тысяч сотрудников розничного бизнеса ВТБ.

По словам старшего вице-президента ВТБ Василия Палаткина, молодые сотрудники лучше воспринимают информацию через геймификацию, что способствует их вовлеченности в работу и позволяет применять полученные навыки на практике. «Вселенная ВТБ» становится эффективным инструментом в управлении эмоциональным состоянием персонала.