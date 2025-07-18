Вторая пара спутников «Ионосфера-М» улучшит мониторинг атмосферы

Новые спутники оснащены усовершенствованным оборудованием, включая озонометр — прибор для измерения плотности озонового слоя. Подобные исследования в России проводятся впервые и имеют как научное, так и практическое значение. Данные помогут лучше понять механизмы образования озона и его динамику в зависимости от солнечной активности.

Первые два спутника серии уже работают на орбите, собирая данные об ионосфере — верхнем слое атмосферы, который влияет на распространение радиоволн. Добавление ещё двух аппаратов с перпендикулярной орбитой создаст полноценную систему мониторинга.

Особое значение новые измерения озонового слоя имеют для экологического мониторинга и изучения его роли в биологических процессах. Подобные долгосрочные наблюдения ранее в России не проводились, а в мире осуществлялись в ограниченном объёме.