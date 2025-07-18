В России
Опубликовано 18 июля 2025, 16:16
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Вторая пара спутников «Ионосфера-М» улучшит мониторинг атмосферы

Новые аппараты удвоят точность наблюдений
Российские учёные готовятся к запуску второй пары спутников «Ионосфера-М», которые будут работать на орбите, перпендикулярной уже действующим аппаратам. Как сообщил заместитель научного руководителя проекта Михаил Могилевский из Института космических исследований РАН, это позволит вдвое увеличить детализацию наблюдений за ионосферой Земли.
Вторая пара спутников «Ионосфера-М» улучшит мониторинг атмосферы

© Ferra.ru

Новые спутники оснащены усовершенствованным оборудованием, включая озонометр — прибор для измерения плотности озонового слоя. Подобные исследования в России проводятся впервые и имеют как научное, так и практическое значение. Данные помогут лучше понять механизмы образования озона и его динамику в зависимости от солнечной активности.

Первые два спутника серии уже работают на орбите, собирая данные об ионосфере — верхнем слое атмосферы, который влияет на распространение радиоволн. Добавление ещё двух аппаратов с перпендикулярной орбитой создаст полноценную систему мониторинга.

Особое значение новые измерения озонового слоя имеют для экологического мониторинга и изучения его роли в биологических процессах. Подобные долгосрочные наблюдения ранее в России не проводились, а в мире осуществлялись в ограниченном объёме.