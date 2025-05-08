Вторая Школа креативных индустрий откроется в Нижегородской области

Регион оказался в числе победителей среди 53 субъектов, направивших свои заявки. В конкурсе участвовали 93 организации, а к реализации были допущены 45. Финансирование получат 35 из них, включая нижегородский проект на базе хорового колледжа имени Сивухина.

В будущей школе планируется открыть шесть профильных студий. Обучение будет вестись по направлениям звукорежиссуры, цифровой музыки, фото- и видеопроизводства, анимации, 3D-графики, дизайна, а также в сфере виртуальной и дополненной реальности.

Занятия начнутся в 2026—2027 учебном году. Учебный процесс разместится на площади более 1400 квадратных метров. В здании обустроят свыше 20 помещений, включая студию звукозаписи.

Работы по созданию школы будут вестись при софинансировании. Из федерального бюджета на проект выделено более 55 миллионов рублей.