Второй самолет МС-21 с российскими системами начал сертификационные полеты

На борту находился экипаж во главе с летчиком-испытателем Героем России Олегом Мутовиным. В его составе были ведущие инженеры Олег Березин, Антон Кузнецов и Григорий Кудряшов, а также летчик-испытатель Авиарегистра России Николай Григорьев.

Подключение второй машины к программе позволит ускорить процесс испытаний. Как отметил представитель ПАО «Яковлев» Анатолий Гайданский, основная задача — завершить весь объем испытаний по программе импортозамещения и получить одобрение для начала поставок самолетов авиакомпаниям.

Перед началом сертификационных испытаний этот борт успешно выполнил перелет из Иркутска в Жуковский и прошел заводские доводочные испытания.