Второй самолет МС-21 с российскими системами начал сертификационные полеты

Опубликовано 27 ноября 2025, 22:271 мин.
Второй самолет МС-21 с российскими системами начал сертификационные полетыПроверка отечественных комплектующих
В Жуковском начались сертификационные испытания второго опытного образца российского самолета МС-21 с отечественными комплектующими. Первый полет был выполнен с аэродрома ЛИИ имени Громова, где проверили устойчивость и управляемость лайнера.
© Объединенная авиастроительная корпорация
На борту находился экипаж во главе с летчиком-испытателем Героем России Олегом Мутовиным. В его составе были ведущие инженеры Олег Березин, Антон Кузнецов и Григорий Кудряшов, а также летчик-испытатель Авиарегистра России Николай Григорьев.
Подключение второй машины к программе позволит ускорить процесс испытаний. Как отметил представитель ПАО «Яковлев» Анатолий Гайданский, основная задача — завершить весь объем испытаний по программе импортозамещения и получить одобрение для начала поставок самолетов авиакомпаниям.
Перед началом сертификационных испытаний этот борт успешно выполнил перелет из Иркутска в Жуковский и прошел заводские доводочные испытания.