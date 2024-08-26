Вуз Новосибирска запустит образовательную программу по ИИ в строительстве

Вуз Новосибирска запустит образовательную программу по ИИ в строительствеС 1 сентября 2024 года
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Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) добавил новые программы бакалавриата по психологии и лингвистике, а также магистратуру по информационным системам и технологиям. В Новосибирском государственном театральном институте откроются специализации «Продюсер исполнительских искусств» и «Режиссура театра кукол».
Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) совместно с МГИМО предложит программу «Правовое сопровождение международного бизнеса на азиатских рынках», по окончании которой выпускники получат два диплома. Также открывается новая специальность «Судебная и прокурорская деятельность». Направление «Бухгалтерский учет и анализ» заменено на «Финансовый консалтинг и аудит», отметил Роман Каменев.