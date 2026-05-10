Вузы России чаще применяют ИИ в науке, показало исследование

Опубликовано 10 мая 2026, 19:28
Вузы России чаще применяют ИИ в науке, показало исследованиеКаждый четвертый диплом пишут с помощью нейросетей
Исследование лаборатории «Контур Университет» показало, что российские вузы активнее всего применяют искусственный интеллект (ИИ) в научной работе. Хуже всего нейросети внедрены в управление учебными заведениями: в Центральном федеральном округе этот показатель составил всего 0,5 балла. При этом Дальневосточный федеральный округ стал лидером по использованию ИИ в науке, набрав более 2 баллов, пишет ТАСС.
В столичных вузах чаще появляются правила, регулирующие использование нейросетей студентами. Например, в Уральском федеральном университете разрешили применять ИИ при подготовке выпускных работ, но только с согласия научного руководителя и с обязательной пометкой. Преподавателям же прямо запретили оценивать студентов с помощью искусственного интеллекта.
Специалисты отметили проблему отсутствия четких границ применения нейросетей. Каждый четвертый диплом или курсовая в стране пишутся с участием ИИ, но единого федерального стандарта Минобрнауки до сих пор нет. Среди рисков эксперты выделяют подмену реального обучения и отсутствие ответственности за административную работу, выполненную нейросетями.