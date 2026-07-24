В России
Опубликовано 24 июля 2026, 18:17
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Выделено новое семейство морских животных

Выделено новое семейство морских животных
Российские ученые впервые установили происхождение загадочной «офиуры из бездны», которая обитает на глубинах более 7 тыс. м. Исследователи из МГУ имени М. В. Ломоносова и ИБР РАН определили ближайших родственников этого животного и выделили новое семейство офиур под названием Abyssuridae. Результаты опубликованы в журнале Diversity.
Выделено новое семейство морских животных

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В пресс-службе вуза сообщили, что для исследования использовали образцы, собранные в глубоководном желобе к востоку от Японии. Анализ молекулярно-генетических и морфологических данных показал, что ближайшими родственниками вида Abyssura brevibrachia являются представители рода Ophiambix.

Большинство найденных родственных видов обитают на глубине около 100 м, а только один встречается примерно на 5 тыс. м. Исследование также подтвердило педоморфное происхождение нового семейства, при котором взрослые особи сохраняют признаки, характерные для ранних стадий развития предков.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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