Выделено новое семейство морских животных

Опубликовано 24 июля 2026, 18:171 мин.
Выделено новое семейство морских животныхВыделено новое семейство морских животных
Российские ученые впервые установили происхождение загадочной «офиуры из бездны», которая обитает на глубинах более 7 тыс. м. Исследователи из МГУ имени М. В. Ломоносова и ИБР РАН определили ближайших родственников этого животного и выделили новое семейство офиур под названием Abyssuridae. Результаты опубликованы в журнале Diversity.
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В пресс-службе вуза сообщили, что для исследования использовали образцы, собранные в глубоководном желобе к востоку от Японии. Анализ молекулярно-генетических и морфологических данных показал, что ближайшими родственниками вида Abyssura brevibrachia являются представители рода Ophiambix.
Большинство найденных родственных видов обитают на глубине около 100 м, а только один встречается примерно на 5 тыс. м. Исследование также подтвердило педоморфное происхождение нового семейства, при котором взрослые особи сохраняют признаки, характерные для ранних стадий развития предков.