Выделено новое семейство морских животных

В пресс-службе вуза сообщили, что для исследования использовали образцы, собранные в глубоководном желобе к востоку от Японии. Анализ молекулярно-генетических и морфологических данных показал, что ближайшими родственниками вида Abyssura brevibrachia являются представители рода Ophiambix.

Большинство найденных родственных видов обитают на глубине около 100 м, а только один встречается примерно на 5 тыс. м. Исследование также подтвердило педоморфное происхождение нового семейства, при котором взрослые особи сохраняют признаки, характерные для ранних стадий развития предков.