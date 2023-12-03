Выпуск целевиков медицинских вузах Минздрава более 10 тысяч человек

Выпуск целевиков медицинских вузах Минздрава более 10 тысяч человекС 2019 года
С 2019 года вузы, подведомственные Министерству здравоохранения России, увеличили количество выпускаемых целевых студентов с 7 тысяч до более чем 10 тысяч человек. Об этом сообщила Людмила Летникова, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава, пишет ТАСС.
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По словам Летниковой, увеличение квот целевого приема стало системной практикой министерства. Она также отметила, что в сфере здравоохранения доля целевого обучения составляет до 75-76% от общего числа бюджетных мест, а в некоторых специальностях ординатуры она достигает 100%.
Целевое обучение является ключевым критерием для обеспечения субъектов медицинскими кадрами. Этот подход не только поддерживает увеличение числа выпускаемых специалистов, но и обеспечивает рост потенциала здравоохранения, подчеркнула Летникова на конгрессе "Национальное здравоохранение".