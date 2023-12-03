Выпуск целевиков медицинских вузах Минздрава более 10 тысяч человек

По словам Летниковой, увеличение квот целевого приема стало системной практикой министерства. Она также отметила, что в сфере здравоохранения доля целевого обучения составляет до 75-76% от общего числа бюджетных мест, а в некоторых специальностях ординатуры она достигает 100%.

Целевое обучение является ключевым критерием для обеспечения субъектов медицинскими кадрами. Этот подход не только поддерживает увеличение числа выпускаемых специалистов, но и обеспечивает рост потенциала здравоохранения, подчеркнула Летникова на конгрессе "Национальное здравоохранение".